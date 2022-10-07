Организаторы Евровидения-2023 определились с городом, в котором пройдёт конкурс
Музыкальный конкурс Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле
Музыкальный конкурс Евровидение в 2023 году пройдёт в английском городе Ливерпуле. Об этом сообщил телеведущий Грэм Нортон в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си, которая выбирала заявку-победителя вместе с Европейским вещательным союзом.
"Местом проведения Евровидения-2023 станет Ливерпуль", — сказал он.
Ранее стало известно, что Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании вместо Украины. Об этом официально объявил Европейский вещательный союз. Организаторы обещают некие "украинские элементы" шоу и уникальный логотип, отражающий нынешние обстоятельства.
В этом году победителем Евровидения стала украинская группа Kalush Orchestra. Второе место досталось Великобритании, третье — Испании. Согласно правилам конкурса, в 2023 году хозяйкой мероприятия должна была стать Украина, однако Европейский вещательный союз лишил Незалежную этого права из-за небезопасной ситуации в стране. На Украине возмутились таким решением.
ТАСС / EPA / Alessandro Di Marco