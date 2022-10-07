Организаторы Евровидения-2023 определились с городом, в котором пройдёт конкурс

Музыкальный конкурс Евровидение в 2023 году пройдёт в английском городе Ливерпуле. Об этом сообщил телеведущий Грэм Нортон в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си, которая выбирала заявку-победителя вместе с Европейским вещательным союзом.