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7 октября, 19:33

Организаторы Евровидения-2023 определились с городом, в котором пройдёт конкурс

Музыкальный конкурс Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле

Музыкальный конкурс Евровидение в 2023 году пройдёт в английском городе Ливерпуле. Об этом сообщил телеведущий Грэм Нортон в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си, которая выбирала заявку-победителя вместе с Европейским вещательным союзом.

"Местом проведения Евровидения-2023 станет Ливерпуль", — сказал он.

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Ранее стало известно, что Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании вместо Украины. Об этом официально объявил Европейский вещательный союз. Организаторы обещают некие "украинские элементы" шоу и уникальный логотип, отражающий нынешние обстоятельства.

В этом году победителем Евровидения стала украинская группа Kalush Orchestra. Второе место досталось Великобритании, третье — Испании. Согласно правилам конкурса, в 2023 году хозяйкой мероприятия должна была стать Украина, однако Европейский вещательный союз лишил Незалежную этого права из-за небезопасной ситуации в стране. На Украине возмутились таким решением.

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ТАСС / EPA / Alessandro Di Marco

Иван Косицын

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