В Москве учительница избила третьеклассника-инвалида

В Москве сотрудники полиции организовали проверку в отношении учительницы, ударившей третьеклассника-инвалида. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Преподаватель начальных классов Екатерина Болотина работает в школе на юго-западе столицы, её отношения с девятилетним Ахмадом не сложились с первых дней. Как рассказали родители учеников, Болотиной не нравилось, что ребёнок, являющийся инвалидом, плохо учится. Из-за проблемы со здоровьем преподаватель даже не взяла мальчика в поход со всем классом. Мать Ахмада рассказала об инциденте директрисе, Болотина получила выговор от руководства школы и принесла извинения.

Это, однако, дало Болотиной повод разозлиться на ученика ещё больше. На одном уроке, со слов одноклассников, педагог стала кричать на Ахмада, упрекая в плохой успеваемости. А когда школьник попросил на него не орать, то получил от взрослой женщины несколько ударов по лицу.

"Она начала орать на ребёнка. Все дети её побаиваются, то есть она очень дерзко и агрессивно вела себя. После чего мой ребёнок сказал: "Не орите на меня". Она сказала: "Своим родителям будешь так говорить". И он повторил: "Не орите на меня". После чего она подошла и начала его бить по губам и выгнала из класса", — рассказала мама девятилетнего Ахмада.

Медики диагностировали у школьника ушиб мягких тканей обеих губ, а родители написали заявление в полицию. Сейчас Болотина отстранена от занимаемой должности, проводится проверка.