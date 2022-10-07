В Москве учительница избила третьеклассника-инвалида
Полиция Москвы проводит проверку в отношении учительницы, ударившей третьеклассника-инвалида
В Москве сотрудники полиции организовали проверку в отношении учительницы, ударившей третьеклассника-инвалида. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Преподаватель начальных классов Екатерина Болотина работает в школе на юго-западе столицы, её отношения с девятилетним Ахмадом не сложились с первых дней. Как рассказали родители учеников, Болотиной не нравилось, что ребёнок, являющийся инвалидом, плохо учится. Из-за проблемы со здоровьем преподаватель даже не взяла мальчика в поход со всем классом. Мать Ахмада рассказала об инциденте директрисе, Болотина получила выговор от руководства школы и принесла извинения.
Это, однако, дало Болотиной повод разозлиться на ученика ещё больше. На одном уроке, со слов одноклассников, педагог стала кричать на Ахмада, упрекая в плохой успеваемости. А когда школьник попросил на него не орать, то получил от взрослой женщины несколько ударов по лицу.
"Она начала орать на ребёнка. Все дети её побаиваются, то есть она очень дерзко и агрессивно вела себя. После чего мой ребёнок сказал: "Не орите на меня". Она сказала: "Своим родителям будешь так говорить". И он повторил: "Не орите на меня". После чего она подошла и начала его бить по губам и выгнала из класса", — рассказала мама девятилетнего Ахмада.
Медики диагностировали у школьника ушиб мягких тканей обеих губ, а родители написали заявление в полицию. Сейчас Болотина отстранена от занимаемой должности, проводится проверка.
Ранее Лайф рассказывал историю из Иркутска, где учителя ОБЖ отстранили из-за старого видео с избиением ребёнка. На ролике, снятом год назад, педагог нецензурно ругает детей, даёт им подзатыльники, а одного хватает за грудки и трясёт.
ТАСС / Валентина Певцова