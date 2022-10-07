Минобороны: Всё необходимое оснащение в армии имеется

Российские Вооружённые силы на сегодняшний день обладают всем необходимым оснащением для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объёме. Такое заявление сделал замминистра обороны России — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан", — приводит слова замминистра РИА "Новости".