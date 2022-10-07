Минобороны: Всё необходимое оснащение в армии имеется
Минобороны: Вооружённые силы обеспечены всем необходимым для участников спецоперации и мобилизованных
Российские Вооружённые силы на сегодняшний день обладают всем необходимым оснащением для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объёме. Такое заявление сделал замминистра обороны России — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
"Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан", — приводит слова замминистра РИА "Новости".
Ранее на правительственном портале "Объясняем.рф" пояснили, что мобилизованных россиян нельзя обязывать покупать экипировку за свои деньги, это ответственность Министерства обороны. А президент России Владимир Путин заявил, что коррективы по категориям не подлежащих частичной мобилизации граждан приходится вносить сейчас, поскольку соответствующие изменения не были внесены в нормативно-правовую базу.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин