Порт Мариуполя начал работать после восстановления

Порт Мариуполя начинает функционировать с 7 октября, после полного восстановления он начнёт принимать первые грузы. Об этом сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко.

"Второе — это порт [Мариуполя]. Сегодня он начинает функционировать, это большая наша ниша, которая пока не охвачена, с учётом того, что много объектов в порту пострадало. Мы его восстанавливаем сегодня и принимаем первые грузы, как строительные, так и промышленные", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Хоценко подчеркнул, что для ДНР это является точкой экономического роста, которая в самое ближайшее время будет реализована. Власти заявляли ранее, что порт Мариуполя планируют использовать для экспорта угля, добытого в республике. В порту уже налаживается судоходство, гавань готова работать на приём грузов и пассажирских судов с людьми.