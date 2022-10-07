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7 октября, 20:37

Порт Мариуполя начал работать после восстановления

Глава правительства ДНР Хоценко: порт Мариуполя начал функционировать с 7 октября

Порт Мариуполя начинает функционировать с 7 октября, после полного восстановления он начнёт принимать первые грузы. Об этом сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко.

"Второе — это порт [Мариуполя]. Сегодня он начинает функционировать, это большая наша ниша, которая пока не охвачена, с учётом того, что много объектов в порту пострадало. Мы его восстанавливаем сегодня и принимаем первые грузы, как строительные, так и промышленные", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

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Хоценко подчеркнул, что для ДНР это является точкой экономического роста, которая в самое ближайшее время будет реализована. Власти заявляли ранее, что порт Мариуполя планируют использовать для экспорта угля, добытого в республике. В порту уже налаживается судоходство, гавань готова работать на приём грузов и пассажирских судов с людьми.

Ранее Лайф рассказывал, что российские строители в Мариуполе восстановили здание филармонии. Были полностью отремонтированы фасад, кровля, подключены коммуникации, при этом сооружение сохранило исторический облик.

Территория аэропорта Мариуполя полностью разминирована

Территория аэропорта Мариуполя полностью разминирована

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Иван Косицын

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