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7 октября, 20:46

Минобороны посчитало ненужным отменять новогодние мероприятия

В Минобороны выступили против отмены новогодних мероприятий в регионах России

В Минобороны РФ сочли ненужными и преждевременными инициативы некоторых регионов по отмене новогодних праздничных мероприятий под предлогом поддержки Вооружённых сил. Об этом сообщил замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он подчеркнул, что военное ведомство признательно за поддержку Российской армии и проведение частичной мобилизации во всех регионах. Тем не менее необходимости в отмене праздничных новогодних мероприятий ради экономии средств для обеспечения военнослужащих, в том числе призванных в рамках мобилизации, нет.

Минобороны: В Армии имеется всё необходимое оснащение

Минобороны: В Армии имеется всё необходимое оснащение

Горемыкин сообщил также, что Вооружённые силы имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объёме как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.

"Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооружённых сил считаю преждевременными и ненужными", — подчеркнул генерал-полковник.

В Администрации Президента сочли преждевременной отмену новогодних гуляний

В Администрации Президента сочли преждевременной отмену новогодних гуляний

Ранее, напомним, власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода решили отменить новогодние мероприятия, а сэкономленные средства направить на сборы добровольцев и мобилизованных, отправляющихся в зону СВО, а также на обеспечение льгот их семьям. При этом в Мосгордуме пока не обсуждали вопрос, касающийся возможной отмены новогодних мероприятий, но, если такие предложения поступят, парламентарии их рассмотрят.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын

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