Минобороны посчитало ненужным отменять новогодние мероприятия
В Минобороны выступили против отмены новогодних мероприятий в регионах России
В Минобороны РФ сочли ненужными и преждевременными инициативы некоторых регионов по отмене новогодних праздничных мероприятий под предлогом поддержки Вооружённых сил. Об этом сообщил замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Он подчеркнул, что военное ведомство признательно за поддержку Российской армии и проведение частичной мобилизации во всех регионах. Тем не менее необходимости в отмене праздничных новогодних мероприятий ради экономии средств для обеспечения военнослужащих, в том числе призванных в рамках мобилизации, нет.
Горемыкин сообщил также, что Вооружённые силы имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объёме как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.
"Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооружённых сил считаю преждевременными и ненужными", — подчеркнул генерал-полковник.
Ранее, напомним, власти Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода решили отменить новогодние мероприятия, а сэкономленные средства направить на сборы добровольцев и мобилизованных, отправляющихся в зону СВО, а также на обеспечение льгот их семьям. При этом в Мосгордуме пока не обсуждали вопрос, касающийся возможной отмены новогодних мероприятий, но, если такие предложения поступят, парламентарии их рассмотрят.
ТАСС / Сергей Карпухин