Минобороны посчитало ненужным отменять новогодние мероприятия

В Минобороны РФ сочли ненужными и преждевременными инициативы некоторых регионов по отмене новогодних праздничных мероприятий под предлогом поддержки Вооружённых сил. Об этом сообщил замминистра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он подчеркнул, что военное ведомство признательно за поддержку Российской армии и проведение частичной мобилизации во всех регионах. Тем не менее необходимости в отмене праздничных новогодних мероприятий ради экономии средств для обеспечения военнослужащих, в том числе призванных в рамках мобилизации, нет.

Горемыкин сообщил также, что Вооружённые силы имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объёме как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.

"Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооружённых сил считаю преждевременными и ненужными", — подчеркнул генерал-полковник.