США назвали условия вступления в конфликт на Украине

США не намерены принимать участие в боевых действиях на Украине до тех пор, пока союзники не подвергнутся атаке. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"До тех пор пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую вступать в этот конфликт, в том числе отправлять американские силы для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска", — сказал Пател, отвечая на вопрос о призывах президента Украины Владимира Зеленского к "превентивным ударам" по России.