США назвали условия вступления в конфликт на Украине
Госдеп: США не намерены вступать в конфликт на Украине, пока сами не подвергнутся атаке
США не намерены принимать участие в боевых действиях на Украине до тех пор, пока союзники не подвергнутся атаке. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
"До тех пор пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую вступать в этот конфликт, в том числе отправлять американские силы для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска", — сказал Пател, отвечая на вопрос о призывах президента Украины Владимира Зеленского к "превентивным ударам" по России.
Ранее Зеленский заявил о необходимости нанести по России превентивный удар, чтобы не допустить использование РФ ядерного оружия. Это высказывание вызвало широкий резонанс. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины стоит сделать "превентивную трепанацию черепа", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "призывом к мировой войне".
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