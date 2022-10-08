В российском МИД рассказали, как Киев выкручивается после слов Зеленского

Власти Украины пытаются выкрутиться после слов президента Владимира Зеленского о необходимости нанесения "превентивных ударов" НАТО по России. Такое мнение высказал замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов.

По его словам, делегация Украины "пытается раскручивать пропагандистские штампы, будучи не способной ответить за слова своего президента", которые были сказаны ранее.

"Вместо этого распространяются пропагандистские инсинуации, которые вчера пыталась распространять пресс-служба президента Зеленского. Однако они не имеют ничего общего с реальностью. Это попытка в очередной раз выкрутиться и попытаться сгладить тот эффект от прямого текста, прямой речи президента Зеленского", — подчеркнул Воронцов.