В российском МИД рассказали, как Киев выкручивается после слов Зеленского
МИД: Украина стремится сгладить эффект от слов Зеленского о превентивных ударах по России
Власти Украины пытаются выкрутиться после слов президента Владимира Зеленского о необходимости нанесения "превентивных ударов" НАТО по России. Такое мнение высказал замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов.
По его словам, делегация Украины "пытается раскручивать пропагандистские штампы, будучи не способной ответить за слова своего президента", которые были сказаны ранее.
"Вместо этого распространяются пропагандистские инсинуации, которые вчера пыталась распространять пресс-служба президента Зеленского. Однако они не имеют ничего общего с реальностью. Это попытка в очередной раз выкрутиться и попытаться сгладить тот эффект от прямого текста, прямой речи президента Зеленского", — подчеркнул Воронцов.
Ранее президент Украины заявил о необходимости нанести по России превентивный удар, чтобы не допустить использования РФ ядерного оружия. Это высказывание вызвало широкий резонанс. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому стоит сделать "превентивную трепанацию черепа", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "призывом к мировой войне". Сам Зеленский впоследствии заявил, что имел в виду новые санкционные меры, предлагая нанести "превентивный удар" по России. По его словам, такая реакция Запада сможет не допустить ядерной войны.
ТАСС / Zuma