Российский кикбоксер Туйнов нокаутировал американца Лейна на турнире Pravda Boxing

Поединок завершился уже во втором раунде. В первом раунде соперники обменивались ударами, но оба бойца выдержали натиск. Однако уже во втором раунде американец после точного удара Туйнова оказался на канвасе ринга и прийти в себя уже не смог. Таким образом, россиянин победил Лейна нокаутом. Отметим, что на счету Туйнова 47 побед при пяти поражениях в профессиональном кикбоксинге.