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7 октября, 22:11

Российский кикбоксер Туйнов нокаутировал американца Лейна на турнире Pravda Boxing

Российский кикбоксер Владислав Туйнов досрочно победил в боксёрском поединке американца Джулиана Лейна. Бой состоялся в рамках турнира Pravda Boxing.

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Поединок завершился уже во втором раунде. В первом раунде соперники обменивались ударами, но оба бойца выдержали натиск. Однако уже во втором раунде американец после точного удара Туйнова оказался на канвасе ринга и прийти в себя уже не смог. Таким образом, россиянин победил Лейна нокаутом. Отметим, что на счету Туйнова 47 побед при пяти поражениях в профессиональном кикбоксинге.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер победил японского бойца ММА-промоушена Rizin Микуру Асакуру в выставочном поединке. Представитель США нокаутировал соперника во втором раунде. За выход на ринг Мейвезер заработал около 20 миллионов долларов.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын

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