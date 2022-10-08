Российский кикбоксер Туйнов нокаутировал американца Лейна на турнире Pravda Boxing
Российский кикбоксер Владислав Туйнов досрочно победил в боксёрском поединке американца Джулиана Лейна. Бой состоялся в рамках турнира Pravda Boxing.
Поединок завершился уже во втором раунде. В первом раунде соперники обменивались ударами, но оба бойца выдержали натиск. Однако уже во втором раунде американец после точного удара Туйнова оказался на канвасе ринга и прийти в себя уже не смог. Таким образом, россиянин победил Лейна нокаутом. Отметим, что на счету Туйнова 47 побед при пяти поражениях в профессиональном кикбоксинге.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер победил японского бойца ММА-промоушена Rizin Микуру Асакуру в выставочном поединке. Представитель США нокаутировал соперника во втором раунде. За выход на ринг Мейвезер заработал около 20 миллионов долларов.
ТАСС / Валерий Шарифулин