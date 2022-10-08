Слова Байдена об армагеддоне озадачили американских силовиков
The Telegraph: Байден удивил отдел нацбезопасности заявлением о "ядерном армагеддоне"
Президент Соединённых Штатов Джо Байден удивил собственных сотрудников отдела национальной безопасности, заявив о высоком риске "ядерного армагеддона" в мире. К такому выводу пришёл обозреватель The Telegraph Ник Аллен.
Он полагает, что для американской администрации высказывание президента стало сюрпризом. После речи Байдена официальные представители Белого дома начали убеждать американцев и союзников, что у президента нет никаких новых разведданных, свидетельствующих о приближении ядерной войны, уточняется в статье.
Как предположил Аллен, этот фрагмент выступления Байдена был, скорее всего, спонтанным, он отразил отношение президента США к вопросу. Обозреватель добавил, что советники американского лидера не хотели бы, чтобы он делал подобные заявления в будущем.
Ранее Байден заявил, что мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. При этом он признался, что не может представить ситуацию, при которой задействование ядерного оружия "не закончилось бы армагеддоном".
ТАСС / AP / Andrew Harnik