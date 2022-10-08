НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 октября, 21:55

Слова Байдена об армагеддоне озадачили американских силовиков

The Telegraph: Байден удивил отдел нацбезопасности заявлением о "ядерном армагеддоне"

Президент Соединённых Штатов Джо Байден удивил собственных сотрудников отдела национальной безопасности, заявив о высоком риске "ядерного армагеддона" в мире. К такому выводу пришёл обозреватель The Telegraph Ник Аллен.

Он полагает, что для американской администрации высказывание президента стало сюрпризом. После речи Байдена официальные представители Белого дома начали убеждать американцев и союзников, что у президента нет никаких новых разведданных, свидетельствующих о приближении ядерной войны, уточняется в статье.

"Не хватало только куста": Байден повторил манёвр Гомера Симпсона

"Не хватало только куста": Байден повторил манёвр Гомера Симпсона

Как предположил Аллен, этот фрагмент выступления Байдена был, скорее всего, спонтанным, он отразил отношение президента США к вопросу. Обозреватель добавил, что советники американского лидера не хотели бы, чтобы он делал подобные заявления в будущем.

Ранее Байден заявил, что мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. При этом он признался, что не может представить ситуацию, при которой задействование ядерного оружия "не закончилось бы армагеддоном".

МИД: Россия зафиксировала признаки повышения активности ядерных сил Запада

МИД: Россия зафиксировала признаки повышения активности ядерных сил Запада

Обложка ©

ТАСС / AP / Andrew Harnik

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров