Слова Байдена об армагеддоне озадачили американских силовиков

Президент Соединённых Штатов Джо Байден удивил собственных сотрудников отдела национальной безопасности, заявив о высоком риске "ядерного армагеддона" в мире. К такому выводу пришёл обозреватель The Telegraph Ник Аллен.

Он полагает, что для американской администрации высказывание президента стало сюрпризом. После речи Байдена официальные представители Белого дома начали убеждать американцев и союзников, что у президента нет никаких новых разведданных, свидетельствующих о приближении ядерной войны, уточняется в статье.

Как предположил Аллен, этот фрагмент выступления Байдена был, скорее всего, спонтанным, он отразил отношение президента США к вопросу. Обозреватель добавил, что советники американского лидера не хотели бы, чтобы он делал подобные заявления в будущем.