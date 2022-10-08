В Турции привели доказательства причастности Вашингтона к диверсиям на "Потоках"
Evrensel: К диверсиям на "Северных потоках" причастны США, это можно доказать
Публицист ежедневной турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир утверждает, что диверсию на "Северных потоках" устроили Соединённые Штаты, и тому есть ряд доказательств.
Оздемир приводит следующие факты. Вашингтон долгие годы выступает против работы "Северного потока – 2", а Байден 7 февраля открыто заявил, что СП-2 "больше не будет, этому будет положен конец". Журналист также обратил внимание на тот факт, что президент США после диверсии на "Потоках" признался, что это был "преднамеренный саботаж".
Вашингтон и Евросоюз обвиняют в диверсиях на "Северных потоках" Москву — якобы Россия осуществила их из-за спецоперации на Украине, напомнил Оздемир, подчеркнув, что конкретных доказательств так и не приведено. А ряд государств ошибочно утверждает, что Россия нанесла ущерб собственному имуществу целенаправленно, с намерением усилить давление на Европу, добавил журналист.
"Однако обе линии были построены "Газпромом", и на них были потрачены миллиарды евро", — указал автор.
Ранее, напомним, китайский посол в Ливане Цао И высмеял позицию Запада касательно инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Он намекнул на причастность США к произошедшему, опубликовав мем в "Твиттере".