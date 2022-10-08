Публицист ежедневной турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир утверждает, что диверсию на "Северных потоках" устроили Соединённые Штаты, и тому есть ряд доказательств.

Оздемир приводит следующие факты. Вашингтон долгие годы выступает против работы "Северного потока – 2", а Байден 7 февраля открыто заявил, что СП-2 "больше не будет, этому будет положен конец". Журналист также обратил внимание на тот факт, что президент США после диверсии на "Потоках" признался, что это был "преднамеренный саботаж".

Вашингтон и Евросоюз обвиняют в диверсиях на "Северных потоках" Москву — якобы Россия осуществила их из-за спецоперации на Украине, напомнил Оздемир, подчеркнув, что конкретных доказательств так и не приведено. А ряд государств ошибочно утверждает, что Россия нанесла ущерб собственному имуществу целенаправленно, с намерением усилить давление на Европу, добавил журналист.