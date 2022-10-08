Успеть до 1 декабря: Назван шаг, о котором россиянам нельзя забывать

Россияне до 1 декабря должны уплатить имущественные налоги за 2021 год, об этом предупредил управляющий партнёр юридического бюро "А+" Василий Мельник.

В беседе с агентством "Прайм" специалист обратил внимание, что 1 декабря — это рабочий день, а потому сроки уплаты переносить не будут. Расчёт налога за квартиру, землю и транспорт производит ИФНС, граждане получают уведомления, расчёт и квитанцию. Так, налог на имущество россияне платят за недвижимость, которая находится в собственности: землю, строения, квартиры, машино-места и т.п. Транспортный налог обязаны уплатить владельцы транспорта. С помощью личного кабинета на сайте Nalog.ru можно узнать сумму налогов, подлежащих уплате.

"Если в составе имущества допущены ошибки и присутствует объект, который вам давно не принадлежит, то необходимо подать заявление об исключении объекта из расчёта налога", — пояснил Мельник.

Также юрист советует при наличии льгот или налоговых вычетов сообщить о них до уплаты налога, в этом случае сумму пересчитают. Перечень и основания льгот или вычетов приведены в налоговом законодательстве. С тех, кто не заплатит вовремя, в соответствии с законодательством взыщут пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Банка России.