Госдолг Украины в следующем году может удвоиться
Глава Счётной палаты Украины: Госдолг в 2023 году удвоится и достигнет $173 млрд
Государственный долг Украины в 2023 году удвоится и составит около 173 миллиардов долларов. Это связано с повышенными расходами на боевые действия, массовыми заимствованиями на их финансирование и снижением доходов бюджета. Такой экономический прогноз сделал глава Счётной палаты страны Валерий Пацкан.
"Что касается госдолга, то он удвоится по сравнению с имеющимся на 31 августа текущего года — до 6,4 триллиона гривен", — написал чиновник в социальных сетях.
Каждая четвёртая гривна бюджетных поступлений в следующем году будет направлена на обслуживание госдолга, сообщил он. Главным приоритетом в 2023 году станет финансирование нацбезопасности и обороны страны. На эту сферу предусмотрено 1,1 триллиона гривен (около 30 миллиардов долларов), или 85% доходов. Пацкан добавил, что уменьшены трансферты из государственного бюджета местным органам власти на 13,5%, они составят 182 миллиарда гривен (4,9 миллиарда долларов).
Накануне Верховная рада приняла в первом чтении проект госбюджета Украины на 2023 год. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, расходы на безопасность и оборону в будущем году вырастут более чем в четыре раза, до 1,136 триллиона гривен (30 миллиардов долларов). Расходы на соцвыплаты, медицину и образование составят более 800 миллиардов гривен (21 миллиард долларов) — 35% бюджета. Собственные доходы бюджета Украины составят в будущем году 1,28 триллиона гривен (34,7 миллиарда долларов), а расходы — 2,57 триллиона гривен (69,63 миллиарда долларов).
Добавим, что госдолг Украины за август вырос на 1,28% и достиг 98,03 миллиарда долларов. Прямой внешний долг за месяц увеличился с 52,21 миллиарда долларов до 53,44 миллиарда. Прямой внутренний долг возрос до 34,49 миллиарда, а гарантированный госдолг составил 10,10 миллиарда долларов.
Ранее Лайф писал, что США поставили рекорд по размеру госдолга. Если точнее, по данным на 5 октября 2022 года, Штаты должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар 34 цента.
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