Госдолг Украины в следующем году может удвоиться

Государственный долг Украины в 2023 году удвоится и составит около 173 миллиардов долларов. Это связано с повышенными расходами на боевые действия, массовыми заимствованиями на их финансирование и снижением доходов бюджета. Такой экономический прогноз сделал глава Счётной палаты страны Валерий Пацкан.

"Что касается госдолга, то он удвоится по сравнению с имеющимся на 31 августа текущего года — до 6,4 триллиона гривен", — написал чиновник в социальных сетях.

Каждая четвёртая гривна бюджетных поступлений в следующем году будет направлена на обслуживание госдолга, сообщил он. Главным приоритетом в 2023 году станет финансирование нацбезопасности и обороны страны. На эту сферу предусмотрено 1,1 триллиона гривен (около 30 миллиардов долларов), или 85% доходов. Пацкан добавил, что уменьшены трансферты из государственного бюджета местным органам власти на 13,5%, они составят 182 миллиарда гривен (4,9 миллиарда долларов).

Накануне Верховная рада приняла в первом чтении проект госбюджета Украины на 2023 год. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, расходы на безопасность и оборону в будущем году вырастут более чем в четыре раза, до 1,136 триллиона гривен (30 миллиардов долларов). Расходы на соцвыплаты, медицину и образование составят более 800 миллиардов гривен (21 миллиард долларов) — 35% бюджета. Собственные доходы бюджета Украины составят в будущем году 1,28 триллиона гривен (34,7 миллиарда долларов), а расходы — 2,57 триллиона гривен (69,63 миллиарда долларов).

Добавим, что госдолг Украины за август вырос на 1,28% и достиг 98,03 миллиарда долларов. Прямой внешний долг за месяц увеличился с 52,21 миллиарда долларов до 53,44 миллиарда. Прямой внутренний долг возрос до 34,49 миллиарда, а гарантированный госдолг составил 10,10 миллиарда долларов.