Украинские войска выпустили шесть ракет из HIMARS по Иловайску

Вооружённые силы Украины выпустили шесть ракет из систем HIMARS по населённому пункту Иловайск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 00:00 — населённый пункт Уманское – населённый пункт Иловайск, выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS", — заявило представительство у себя в телеграм-канале.

Также сообщается, что в 00:13 украинская сторона выпустила пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.