Украинские войска выпустили шесть ракет из HIMARS по Иловайску
Вооружённые силы Украины выпустили шесть ракет из систем HIMARS по населённому пункту Иловайск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 00:00 — населённый пункт Уманское – населённый пункт Иловайск, выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS", — заявило представительство у себя в телеграм-канале.
Также сообщается, что в 00:13 украинская сторона выпустила пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.
Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области. Как рассказал журналистам представитель экстренных служб региона, удары наносились из американских РСЗО HIMARS. В ходе атаки погибло четыре мирных жителя. Позже число погибших увеличилось до пяти. Кроме того, пострадало пять мирных жителей.
ТАСС / Александр Рюмин