МВФ направит $1,3 млрд на финансовую поддержку Украине
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 7 октября утвердил предоставление Украине 1,3 млрд долларов в рамках экстренной финансовой помощи. Об этом сообщается в официальном заявлении организации.
Денежные средства пойдут на удовлетворение всех потребностей, связанных с финансированием платёжного баланса страны, например в продовольственной сфере. Как отмечает организация, средства также окажутся стимулом для дальнейшей финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины.
Также, по прогнозам фонда, в 2022 году ВВП страны уменьшится на 35%.
Ранее Сенат Конгресса США принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года. Документ включает выделение дополнительных средств для помощи Украине — 12,4 миллиарда долларов. Он принят большинством голосов, его поддержало более 60 законодателей.
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