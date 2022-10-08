Новый сигнал светофора официально закрепили в ПДД

Секция под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета появилась в Правилах дорожного движения (ПДД). Это следует из постановления Правительства РФ.

Как уточняется, она информирует водителя транспортного средства, что на пути его поворота разрешено движение пешеходам.

"Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включён сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам", — указано в документе.

Направление стрелки указывает на пешеходный переход, на котором включён сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам, подчёркивается в постановлении. Прежде подобный сигнал светофора в ПДД не упоминался. Однако эти секции уже применяются в некоторых городах, например в Москве. Их использование регламентируется ГОСТом, однако в Правилах дорожного движения их не было.