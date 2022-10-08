Литва потребовала переговоров о принятии Украины в НАТО

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о необходимости немедленных переговоров о вступлении Украины в НАТО. Свой призыв политик огласила в интервью изданию Business Insider.

Отказ ранее принять Киев в Североатлантический альянс Шимоните назвала большой ошибкой. Теперь, полагает премьер, НАТО находится перед Украиной "в моральном долгу". Ситуация требует более серьёзной реакции, чем предоставление военной помощи и обучение военных, сказала она.