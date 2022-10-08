Литва потребовала переговоров о принятии Украины в НАТО
Премьер Литвы призвала к немедленным переговорам о вступлении Украины в НАТО
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о необходимости немедленных переговоров о вступлении Украины в НАТО. Свой призыв политик огласила в интервью изданию Business Insider.
Отказ ранее принять Киев в Североатлантический альянс Шимоните назвала большой ошибкой. Теперь, полагает премьер, НАТО находится перед Украиной "в моральном долгу". Ситуация требует более серьёзной реакции, чем предоставление военной помощи и обучение военных, сказала она.
Напомним, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Эта неожиданная инициатива оказалась довольно холодно встречена в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.
ТАСС / EPA / PHILIP DAVALI