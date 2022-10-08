"Скончался на месте": Россиянин в Турции рухнул с параплана на скалы
Habertürk: Российский турист погиб в Мугле, упав с параплана на скалы
Россиянин Максим Кузин погиб в результате падения на скалистый участок с параплана в турецком курортном городе Мугла. Об этом сообщает телеканал Habertürk. Российский гражданин поднялся на 1200-метровую взлётно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане.
"Кузин, взлетевший после подготовки, упал в скалистую местность. После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что Кузин скончался на месте", — подчёркивает телеканал.
Из-за крутого и скалистого характера местности команды не смогли вынести тело россиянина и "после уведомления о ситуации к месту происшествия был направлен вертолёт командования эскадрильи жандармерии Айдына". Тело Кузина воздушным судном было доставлено в государственную больницу Фетхие.
Ранее Лайф сообщал, что российский парапланерист Павел Чернов разбился в горах Таджикистана. Трагедия попала на видео. На кадрах видно, что порыв ветра смял парашют, после чего экстремала резко закрутило и потянуло вниз.
ТАСС / Владимир Смирнов