Зеленский официально поддержал позицию Японии по Курилам

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о подписании указа о признании Южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии". Объявление об этом он сделал в видеообращении у себя в телеграм-канале.

"Сегодня принято важное решение, справедливое, юридически безупречное, историческое: Украина подтвердила своё уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая её северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ", — сказал Зеленский.

В указе на президентском сайте утверждается, что принятие этого решения исходит из "общепринятых норм и принципов международного права, включая принцип территориальной целостности".