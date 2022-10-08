Зеленский официально поддержал позицию Японии по Курилам
Зеленский поставил подпись под указом о признании Южных Курил "оккупированной Россией территорией"
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о подписании указа о признании Южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии". Объявление об этом он сделал в видеообращении у себя в телеграм-канале.
"Сегодня принято важное решение, справедливое, юридически безупречное, историческое: Украина подтвердила своё уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая её северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ", — сказал Зеленский.
В указе на президентском сайте утверждается, что принятие этого решения исходит из "общепринятых норм и принципов международного права, включая принцип территориальной целостности".
Накануне Верховная рада признала Южные Курильские острова "оккупированной территорией Японии" на официальном уровне. Киев призвал международное сообщество принять "все возможные меры по договорно-правовому оформлению статуса" японских "северных территорий". К таким территориям Токио — а теперь и Киев — относит острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Весной Япония присоединилась к масштабным санкциям Запада против России из-за спецоперации на Украине. Токио периодически дополняет свои меры давления, несмотря на то что сам от них страдает. Власти Японии при этом заявляют, что хотели бы привлечь нейтральные государства в свой антироссийский лагерь. Также в апреле японский МИД обозначил в докладе Южные Курилы как "незаконно оккупированные".
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