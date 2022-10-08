"Пожарный, разжигающий огонь": Высказывание Байдена о "ядерном армагеддоне" разозлило французов

Читатели Le Figaro резко отреагировали на заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена о ядерной угрозе. Мнениями они поделились в комментариях к соответствующей статье во французской газете.

Один из читателей высказал мнение, что подобные высказывания главы Белого дома являются типичным американским стилем: "Сеять хаос повсюду, чтобы создать атмосферу, вызывающую страх, из которой они могут извлечь выгоду".

"Байден точно не Цезарь. Он говорит это потому, что боится, что некоторые вещи всплывут наружу. И, чтобы не быть в одиночестве, он подталкивает Запад к уничтожению России", — добавляет другой.

"Если бы тебя здесь не было, Джо, всё было бы ok! Не было бы никакой ядерной опасности! И, если бы твои предшественники не разжигали войны по всему миру (Вьетнам, Афганистан, Ирак, Косово, Сирия и т.д.), оказывая помощь негодяям, мир был бы намного безопаснее!" — сетует следующий комментатор.

"Кто такой Байден? Не он ли своими деньгами и оружием толкает украинцев на войну? Пожарный, разжигающий огонь", — констатирует ещё один читатель.