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8 октября, 04:04
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На Крымском мосту из-за горящей цистерны приостановлено движение

Советник главы Крыма: Цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста

На одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом, об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков у себя в телеграм-канале. По его информации, судоходные арки не повреждены.

Вид на пожар на мосту. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", — написал Крючков.

Движение по мосту приостановлено, об этом РИА "Новости" сообщили в дорожном управлении "Тамань".

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Ранее Лайф писал, что самолёт-разведчик НАТО Boeing RC-135W двигался в районе Чёрного моря и в зоне напротив Крымского моста 24 августа. Соответствующие данные зафиксировал сервис Flightradar.

Обложка ©

Telegram / Zvezdanews

Дмитрий Алексиевич

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