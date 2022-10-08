На Крымском мосту из-за горящей цистерны приостановлено движение
Советник главы Крыма: Цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста
На одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом, об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков у себя в телеграм-канале. По его информации, судоходные арки не повреждены.
Вид на пожар на мосту. Видео © Telegram / Zvezdanews
"Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", — написал Крючков.
Движение по мосту приостановлено, об этом РИА "Новости" сообщили в дорожном управлении "Тамань".
Ранее Лайф писал, что самолёт-разведчик НАТО Boeing RC-135W двигался в районе Чёрного моря и в зоне напротив Крымского моста 24 августа. Соответствующие данные зафиксировал сервис Flightradar.
Telegram / Zvezdanews