Названы "мужские" заболевания, освобождающие от мобилизации

Ряд граждан, подпадающих под закон о частичной мобилизации, страдают заболеваниями мочеполовой системы. О том, обладателей каких именно заболеваний не мобилизуют, рассказал в беседе с Лайфом врач-уролог высшей категории медицинского центра "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ" Сергей Кулаков.

Специалист отметил, что в категорию Д входят как врождённые, так и приобретённые заболевания мужских половых органов: болезни предстательной железы, гиперплазия простаты третьей стадии со значительным нарушением акта мочеиспускания. Не могут служить больные, у которых, например, имеются дренажи для отвода мочи (цистостомы, нефростомы), за которыми нужно наблюдать, осуществлять ежедневный уход, менять по назначению врача через 10 дней, через месяц и т.д.

Также отводом от мобилизации может послужить мочекаменная болезнь, при которой у больного имеются камни в почках и мочеточниках. Величина камня, патологические изменения в моче и частота приступов боли в этом случае могут стать причиной отвода. Нужно иметь все результаты обследований, где приступы должны быть документально зафиксированы, при этом к заключению в обязательном порядке должен прилагаться снимок, на котором будет виден камень. Иными словами, должен быть либо один большой камень (более пяти миллиметров), либо камни меньшего размера, но с зафиксированными изменениями в моче и приступами боли не менее трёх раз в год.

Кулаков добавил, что сейчас на горвоенкоматах большая нагрузка, вполне вероятно, что не все комиссии укомплектованы оборудованием. Гражданину во избежание конфликтной ситуации необходимо иметь медицинскую документацию или выписки из истории болезни, а комиссия уже будет определять его категорию.