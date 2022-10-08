"Не водить себя за нос": В США потребовали перестать идти на поводу у Зеленского

США не должны позволять Владимиру Зеленскому "водить себя за нос" и ставить на "грань ядерной войны". Об этом пишет в статье для The American Conservative колумнист Род Дреер.

Публицист считает, что надавить на США и Европу, чтобы получить максимальную помощь для Киева, — это в интересах Зеленского. Тем не менее это явно не в интересах американцев, особенно принимая во внимание недавнее заявление президента Джо Байдена об угрозе ядерного армагеддона. Максимализм украинского президента достиг апогея, констатирует журналист. В этой связи ему "крайне неприятно видеть", как западный правящий класс "сходит с ума" по нему, проецируя на него собственные мечты.

Раскритиковал Дреер и тезис о том, что Украина якобы отстаивает либеральный миропорядок. Если украинский национализм не вызывает сомнений, то приверженность киевских властей демократическим ценностям не соотносится с их действиями, пишет он. Автор напомнил о запрете Зеленским 11 политических партий, некоторых СМИ, ограничении школьного обучения на русском языке, а также его потворствовании неонацистским формированиям и идеологии.

Все эти выводы заставили Дреера вспомнить слова одного дипломата о том, что американцы, посещая другие государства, "видят то, что они хотят видеть" в соответствии со своими внутриполитическими взглядами. Автор добавил, что жители Штатов, которые любят свою страну, не должны позволять Зеленскому "водить нас за нос", чтобы не оказаться "на грани ядерной войны".