"Не водить себя за нос": В США потребовали перестать идти на поводу у Зеленского
Колумнист TAC Дреер: США не должны позволять Зеленскому "водить себя за нос"
США не должны позволять Владимиру Зеленскому "водить себя за нос" и ставить на "грань ядерной войны". Об этом пишет в статье для The American Conservative колумнист Род Дреер.
Публицист считает, что надавить на США и Европу, чтобы получить максимальную помощь для Киева, — это в интересах Зеленского. Тем не менее это явно не в интересах американцев, особенно принимая во внимание недавнее заявление президента Джо Байдена об угрозе ядерного армагеддона. Максимализм украинского президента достиг апогея, констатирует журналист. В этой связи ему "крайне неприятно видеть", как западный правящий класс "сходит с ума" по нему, проецируя на него собственные мечты.
Раскритиковал Дреер и тезис о том, что Украина якобы отстаивает либеральный миропорядок. Если украинский национализм не вызывает сомнений, то приверженность киевских властей демократическим ценностям не соотносится с их действиями, пишет он. Автор напомнил о запрете Зеленским 11 политических партий, некоторых СМИ, ограничении школьного обучения на русском языке, а также его потворствовании неонацистским формированиям и идеологии.
Все эти выводы заставили Дреера вспомнить слова одного дипломата о том, что американцы, посещая другие государства, "видят то, что они хотят видеть" в соответствии со своими внутриполитическими взглядами. Автор добавил, что жители Штатов, которые любят свою страну, не должны позволять Зеленскому "водить нас за нос", чтобы не оказаться "на грани ядерной войны".
Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что план действий Киеву диктует Вашингтон. Он выразил уверенность, что именно Соединённые Штаты ответственны за всё происходящее на Украине.
ТАСС / АР