Ушёл из жизни народный артист Иван Ромашко

В Новосибирске в возрасте 92 лет умер народный артист РСФСР, актёр театра Иван Ромашко. Об этом сообщили в Новосибирском музыкальном театре.

"Более ста ролей сыграно Иваном Андреевичем за эти годы, нет ни одной классической оперетты или музыкальной комедии так называемого советского периода, где бы ни блистал артист", — гласит текст некролога на сайте театра.

Артист родился в Алтайском крае в 1929 году, в 1955-м окончил музучилище при Ленинградской государственной консерватории. В 2000 году удостоен ордена Почёта, в 2009-м стал лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска".

Ромашко исполнил такие значительные роли, как Василий Тёркин в одноимённой комедии (1975 год), Дед Захар в комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), Сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год).