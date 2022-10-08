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8 октября, 02:59

Ушёл из жизни народный артист Иван Ромашко

В Новосибирске на 93-м году жизни умер народный артист РСФСР Иван Ромашко

<p>Народный артист РСФСР Иван Ромашко. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Народный артист РСФСР Иван Ромашко. Фото © Wikipedia

В Новосибирске в возрасте 92 лет умер народный артист РСФСР, актёр театра Иван Ромашко. Об этом сообщили в Новосибирском музыкальном театре.

"Более ста ролей сыграно Иваном Андреевичем за эти годы, нет ни одной классической оперетты или музыкальной комедии так называемого советского периода, где бы ни блистал артист", — гласит текст некролога на сайте театра.

Артист родился в Алтайском крае в 1929 году, в 1955-м окончил музучилище при Ленинградской государственной консерватории. В 2000 году удостоен ордена Почёта, в 2009-м стал лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска".

Ромашко исполнил такие значительные роли, как Василий Тёркин в одноимённой комедии (1975 год), Дед Захар в комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), Сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год).

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Ранее сообщалось, что заслуженный журналист Украины, театральный критик и писатель Олег Вергелис умер на 56-м году жизни. О его смерти в социальных сетях сообщили родственники.

Дмитрий Алексиевич
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