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8 октября, 02:08

Россияне узнали, кому в ближайшие дни отключат WhatsApp

Эксперт Ткаченко: На некоторых смартфонах WhatsApp прекратит работать до конца октября

До конца октября приложение WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах с устаревшей операционной системой. Об этом пользователей предупредил основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

В беседе с агентством "Прайм" он сообщил, что мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11 — необходимо будет обновиться минимум до iOS 12. А вот обладатели iPhone 5 и iPhone 5C и вовсе не смогут пользоваться приложением, потому что для таких телефонов актуальных апдейтов нет.

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Подобные действия WhatsApp Ткаченко объясняет тем, что устаревшая операционная система может не поддерживать более современные способы передачи данных, без которых мессенджер не в состоянии работать. Также эксперт допустил возможность постепенного отключения приложения и на других устройствах из-за устаревания их ОС.

Ранее Лайф назвал три главных лайфхака, которые могут позволить спастись от бесконечных групп в мессенджере WhatsApp. Групповые чаты отнимают кучу времени, и порой зависаешь так, что даже не успеваешь делать то, что в них обсуждается.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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