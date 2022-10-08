Россияне узнали, кому в ближайшие дни отключат WhatsApp

До конца октября приложение WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах с устаревшей операционной системой. Об этом пользователей предупредил основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

В беседе с агентством "Прайм" он сообщил, что мессенджер перестанет работать на моделях с iOS 10 и 11 — необходимо будет обновиться минимум до iOS 12. А вот обладатели iPhone 5 и iPhone 5C и вовсе не смогут пользоваться приложением, потому что для таких телефонов актуальных апдейтов нет.

Подобные действия WhatsApp Ткаченко объясняет тем, что устаревшая операционная система может не поддерживать более современные способы передачи данных, без которых мессенджер не в состоянии работать. Также эксперт допустил возможность постепенного отключения приложения и на других устройствах из-за устаревания их ОС.