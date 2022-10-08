В Болгарии обозначили ключевой недостаток антироссийских санкций
Экс-чиновник МИД Болгарии: Санкции отрицательно сказываются на странах – членах Евросоюза
Санкции против России, введённые из-за специальной военной операции на Украине, отрицательно сказываются на странах – членах Евросоюза. Внимание на этот факт обратил бывший замглавы МИД Болгарии Милен Керемедчиев.
"Санкции против России действуют с начала конфликта на Украине, однако должно пройти некоторое время, чтобы увидеть их влияние на Россию. В настоящее время они действуют в основном на членов ЕС", — цитирует дипломата медиагруппа Bulgaria ON AIR.
Керемедчиев с иронией заметил, что Европа собирается всего за семь месяцев избавиться от 12-летней зависимости и судорожно ищет замену, однако в итоге меняет зависимость от президента России Владимира Путина на зависимость от Азербайджана.
Ранее международный наблюдатель из Болгарии Младен Иванов заявил, что ЕС превращается в фашистскую организацию. Так, возможное введение санкций Евросоюзом против наблюдателей из стран Старого Света может стать явным признаком фашизма.
ТАСС / ВЕ / Михаил Метцель