Санкции против России, введённые из-за специальной военной операции на Украине, отрицательно сказываются на странах – членах Евросоюза. Внимание на этот факт обратил бывший замглавы МИД Болгарии Милен Керемедчиев.

"Санкции против России действуют с начала конфликта на Украине, однако должно пройти некоторое время, чтобы увидеть их влияние на Россию. В настоящее время они действуют в основном на членов ЕС", — цитирует дипломата медиагруппа Bulgaria ON AIR.

Керемедчиев с иронией заметил, что Европа собирается всего за семь месяцев избавиться от 12-летней зависимости и судорожно ищет замену, однако в итоге меняет зависимость от президента России Владимира Путина на зависимость от Азербайджана.