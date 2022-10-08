Представитель Эрдогана заявил, что Россия и Украина могут возобновить диалог
Переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться, об этом в беседе с телеканалом CNN заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Переговоры, скорее всего, в какой-то момент возобновятся", — сказал турецкий политик.
Как полагает представитель турецкого лидера, приостановки переговоров следовало ожидать. По словам Калына, президент Владимир Путин желает заключить с Западом "новую сделку", поскольку договорённости, заключённые по окончании холодной войны, больше не отражают современную Россию.
"Частично это касается Украины, несомненно. Но более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и западным миром. Существуют новая Россия, новый мир, новая действительность, и они хотят заключить новую сделку", — высказался собеседник телеканала.
Калын добавил, что глобальный либеральный порядок в результате этих процессов сталкивается с серьёзным испытанием.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Один из пунктов этого документа констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, Киев окончательно отказался от переговорного пути в решении конфликта. После этого жители Германии назвали украинского лидера "марионеткой".
Shutterstock