"Удар в спину Байдену": Решение ОПЕК+ поставило американского президента в тупик
NYT: Решение ОПЕК+ по добыче нефти поставило Байдена перед непростым выбором
После решения ОПЕК+ по сокращению объёмов добычи нефти президент Соединённых Штатов Джо Байден оказался перед "непростым выбором": продолжать попытки добиваться расположения властей Саудовской Аравии либо принять жёсткие ответные меры. Такое предположение выдвигает The New York Times.
В материале газеты отмечается, что многие в Вашингтоне расценили решение ОПЕК+ как "удар в спину Байдену", а перед американским лидером встал вопрос о том, что делать с "этим похожим на предательство решением". Сам хозяин Белого дома выступил с "умышленно мягкими комментариями", обмолвившись о "разочаровании" из-за решения альянса. Однопартийцы-демократы остались недовольны "чрезмерной почтительностью" президента к саудитам и с усиленной энергией наседают на Байдена, требуя "наказать" Эр-Рияд.
"Вместо того чтобы наказывать Саудовскую Аравию, помощники Байдена, похоже, хотят в противовес этому решению брать больше нефти из стратегического запаса", — пишет NYT.
Вместе с тем у лидера США мало вариантов действий по борьбе с сокращением добычи, и все они имеют недостатки. Так, из-за распоряжения Байдена отбирать больше нефти из стратегических запасов США в случае стихийного бедствия может грозить дефицит топлива, поскольку объём резервов в стране в данный момент самый низкий за последние 40 лет. При принятии решения ограничить экспорт нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, вырастет предложение и снизятся цены внутри США, но от таких мер пострадают их торговые партнёры, особенно европейские союзники.
Кроме того, американская администрация может открыть больше федеральных земель и вод для проведения там буровых работ, смягчив правила и нормы бурения, но такой шаг вызовет негативную реакцию со стороны защитников окружающей среды. Снятие санкций с Ирана и Венесуэлы может помочь увеличению предложения на рынке более чем на миллион баррелей в день, однако в случае с Тегераном всё упирается в переговоры по ядерной тематике, которые "зашли в тупик", а перспективы заключения сделки с Венесуэлой "весьма туманны".
Американское издание подчёркивает, что решение ОПЕК+ было принято в "худший с политической точки зрения" момент для Байдена, так как в преддверии промежуточных выборов в ноябре он сделал ставку на снижение цен на бензин. А в Белом доме уже боятся, что "по-настоящему" кризис может ударить в декабре, когда вступят в силу инициированные США ценовые ограничения для нефти из РФ, а также начнёт действовать запрет Евросоюза на её закупку.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги. А госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал ответ США на данное решение.
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