"Удар в спину Байдену": Решение ОПЕК+ поставило американского президента в тупик

После решения ОПЕК+ по сокращению объёмов добычи нефти президент Соединённых Штатов Джо Байден оказался перед "непростым выбором": продолжать попытки добиваться расположения властей Саудовской Аравии либо принять жёсткие ответные меры. Такое предположение выдвигает The New York Times.

В материале газеты отмечается, что многие в Вашингтоне расценили решение ОПЕК+ как "удар в спину Байдену", а перед американским лидером встал вопрос о том, что делать с "этим похожим на предательство решением". Сам хозяин Белого дома выступил с "умышленно мягкими комментариями", обмолвившись о "разочаровании" из-за решения альянса. Однопартийцы-демократы остались недовольны "чрезмерной почтительностью" президента к саудитам и с усиленной энергией наседают на Байдена, требуя "наказать" Эр-Рияд.

"Вместо того чтобы наказывать Саудовскую Аравию, помощники Байдена, похоже, хотят в противовес этому решению брать больше нефти из стратегического запаса", — пишет NYT.

Вместе с тем у лидера США мало вариантов действий по борьбе с сокращением добычи, и все они имеют недостатки. Так, из-за распоряжения Байдена отбирать больше нефти из стратегических запасов США в случае стихийного бедствия может грозить дефицит топлива, поскольку объём резервов в стране в данный момент самый низкий за последние 40 лет. При принятии решения ограничить экспорт нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, вырастет предложение и снизятся цены внутри США, но от таких мер пострадают их торговые партнёры, особенно европейские союзники.

Кроме того, американская администрация может открыть больше федеральных земель и вод для проведения там буровых работ, смягчив правила и нормы бурения, но такой шаг вызовет негативную реакцию со стороны защитников окружающей среды. Снятие санкций с Ирана и Венесуэлы может помочь увеличению предложения на рынке более чем на миллион баррелей в день, однако в случае с Тегераном всё упирается в переговоры по ядерной тематике, которые "зашли в тупик", а перспективы заключения сделки с Венесуэлой "весьма туманны".