Маск отказался комментировать информацию о сбоях в работе Startlink на Украине

Бизнесмен Илон Маск подсчитал, во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью Starlink, но сообщения о неработающих спутниках в районе военных действий комментировать отказался.

"Что касается происходящего на поле боя, это конфиденциальная информация", — написал предприниматель в своём аккаунте в "Твиттере".

Таким оказался его ответ на публикацию репортёра Financial Times о том, что, по сообщениям украинских военных, на передовой есть проблемы с работой устройств Starlink. Издание ссылается на высокопоставленного сотрудника украинского правительства, который сообщил, что перебои привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель.

Так, проблемы с работой устройств были серьёзными в районах Херсонской и Запорожской областей, наблюдались они также в районе Харькова и при деятельности украинских формирований против войск ДНР и ЛНР. Возможно, причиной поломки могли стать попытки системы предотвратить её перехват российскими силами.

Комментируя статью журналиста, Маск оценил её как "плохую репортёрскую работу". Бизнесмен отметил, что была оплачена только малая часть терминалов Starlink, тогда как автор утверждает, что за услуги и терминалы была внесена полная сумма. Работа терминалов стоит компании SpaceX 80 миллионов долларов, а к концу года сумма превысит 100 миллионов, подытожил Маск.