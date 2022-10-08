Поляки потребуют от украинских мигрантов плату за выделенное жильё

Власти Польши хотят обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жильё. Поправки в законодательство Совет министров планирует одобрить в ближайшие две недели, сообщает Gazeta Prawna.

Речь идёт о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться граждане, в частности об общежитиях или отелях. В таком жилье проживает около 80 тысяч беженцев с Украины, пишет газета.

"Сегодня всё чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несёт государство", — приводит издание слова представителя правительства республики.

Впрочем, польские власти всё же планируют предусмотреть некие льготы, которые могут касаться, например, матерей-одиночек и пожилых людей.