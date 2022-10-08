НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 01:22

Поляки потребуют от украинских мигрантов плату за выделенное жильё

Gazeta Prawna: Разработанный в Польше закон обяжет украинских беженцев платить за жильё

Власти Польши хотят обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жильё. Поправки в законодательство Совет министров планирует одобрить в ближайшие две недели, сообщает Gazeta Prawna.

Речь идёт о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться граждане, в частности об общежитиях или отелях. В таком жилье проживает около 80 тысяч беженцев с Украины, пишет газета.

В Британии депутата шокировало количество бездомных украинцев

В Британии депутата шокировало количество бездомных украинцев

"Сегодня всё чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несёт государство", — приводит издание слова представителя правительства республики.

Впрочем, польские власти всё же планируют предусмотреть некие льготы, которые могут касаться, например, матерей-одиночек и пожилых людей.

Ранее Лайф писал, что с наступлением зимы Польша может столкнуться с новой волной беженцев с Украины и власти должны быть к этому готовы. Об этом предупредил заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер.

В Германии сравнили с "выжатым лимоном" ситуацию с украинскими беженцами

В Германии сравнили с "выжатым лимоном" ситуацию с украинскими беженцами

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров