Поляки потребуют от украинских мигрантов плату за выделенное жильё
Gazeta Prawna: Разработанный в Польше закон обяжет украинских беженцев платить за жильё
Власти Польши хотят обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жильё. Поправки в законодательство Совет министров планирует одобрить в ближайшие две недели, сообщает Gazeta Prawna.
Речь идёт о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться граждане, в частности об общежитиях или отелях. В таком жилье проживает около 80 тысяч беженцев с Украины, пишет газета.
"Сегодня всё чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несёт государство", — приводит издание слова представителя правительства республики.
Впрочем, польские власти всё же планируют предусмотреть некие льготы, которые могут касаться, например, матерей-одиночек и пожилых людей.
Ранее Лайф писал, что с наступлением зимы Польша может столкнуться с новой волной беженцев с Украины и власти должны быть к этому готовы. Об этом предупредил заместитель министра внутренних дел республики Павел Шефернакер.
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