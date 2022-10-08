Музыканты Pink Floyd могут потерять деньги из-за трений по Украине

Натянутые отношения между участниками известной британской рок-группы Pink Floyd являются причиной затягивания сделки по продаже музыкального каталога коллектива, который оценивается более чем в 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times.

Источники газеты утверждают, что наиболее трудным моментом во время переговоров оказалась налоговая структура сделки. Вокалист и один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс живёт в США, а все остальные участники музыкального коллектива — в Британии. Представитель одной из компаний, которая претендует на покупку каталога, не исключил срыва договора.

Недавние резонансные заявления Уотерса о том, что он находится в "расстрельном списке" правительства Украины, вовсе не способствовали достижению соглашения, добавляет газета. Например, гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор и барабанщик Ник Мейсон ранее выпустили песню в поддержку Украины. Издание напоминает также, что Гилмор и Уотерс имеют непростые отношения вот уже почти 40 лет.