Музыканты Pink Floyd могут потерять деньги из-за трений по Украине
FT: Pink Floyd не может продать каталог своих песен из-за разногласий по Украине
Натянутые отношения между участниками известной британской рок-группы Pink Floyd являются причиной затягивания сделки по продаже музыкального каталога коллектива, который оценивается более чем в 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times.
Источники газеты утверждают, что наиболее трудным моментом во время переговоров оказалась налоговая структура сделки. Вокалист и один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс живёт в США, а все остальные участники музыкального коллектива — в Британии. Представитель одной из компаний, которая претендует на покупку каталога, не исключил срыва договора.
Недавние резонансные заявления Уотерса о том, что он находится в "расстрельном списке" правительства Украины, вовсе не способствовали достижению соглашения, добавляет газета. Например, гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор и барабанщик Ник Мейсон ранее выпустили песню в поддержку Украины. Издание напоминает также, что Гилмор и Уотерс имеют непростые отношения вот уже почти 40 лет.
По данным Financial Times, среди компаний, желающих приобрести каталог британской группы, есть американский инвестиционный фонд Blackstone, а также музыкальные лейблы Sony Music, Warner Music, BMG и Primary Wave.
Напомним, основатель Pink Floyd Уотерс обвинил США в сложившейся на Украине ситуации, а президента США Байдена назвал военным преступником, который продолжает подливать масло в огонь. Музыкант сказал, что эскалация конфликта началась в 2008 году, когда на саммите НАТО впервые поднялась тема членства Украины и Грузии. Спецоперация России, уверен он, стала ответом на продвижение блока к границе РФ, хотя альянс обещал этого не делать. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев счёл адекватным основателя Pink Floyd. Американские пользователи "Твиттера" также поддержали слова Уотерса об Украине и США. После своих высказываний Уотерс попал в базу сайта "Миротворец".
ТАСС / AP / Chris Pizzello