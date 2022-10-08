Названа ситуация, при которой номер телефона будет лучше сменить

Число утечек персональных данных постоянно увеличивается, это связано с растущим количеством тех, кто имеет доступ к личной информации, и ростом технической грамотности киберпреступников. Если в результате утечки номер телефона оказался в свободном доступе, владельцу гарантировано большое количество звонков и сообщений от спамеров и мошенников. В связи с этим гражданам следует усилить меры цифровой гигиены, с таким предупреждением выступил глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В беседе с агентством "Прайм" специалист заметил, что нужно скептически относиться к звонкам с незнакомых номеров и ни в коем случае не сообщать звонящим ничего о себе. В ряде случаев стоит задуматься о смене номера телефона и включить "антиспам" через своего оператора сотовой связи.

Если кто-то слил в открытый доступ ваши адреса электронной почты или прочие цифровые индикаторы, следует немедленно сменить все пароли во всех аккаунтах. При этом важно не использовать один пароль для всего, поскольку это может быть на руку киберпреступникам. В случае утечки данных банковских счетов лучше всего их заморозить, порекомендовал Виноградов.

По словам эксперта, нельзя также пытаться искать себя в слитых базах данных, используя номер телефона или ФИО. Таким образом, как указал Виноградов, злоумышленники могут пополнить свой каталог или подтвердить правильность имеющейся у них информации.