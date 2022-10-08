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8 октября, 03:34

Саудовская Аравия ответила на упрёки США по добыче нефти

МИД Саудовской Аравии: Решение о сокращении добычи нефти принято не во вред США

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр дал интервью Fox News, в котором прокомментировал претензии США из-за сокращения добычи нефти. Высокие цены на бензин в Соединённых Штатах не вина его страны, а результат нехватки американских нефтеперерабатывающих заводов, подчеркнул он.

"У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями", — сказал аль-Джубейр.

Министр также заверил американские власти, что Саудовская Аравия не намеревалась вредить Вашингтону. По его словам, идея об этом неверна "целиком и полностью".

Байдена призвали "ударить" по Саудовской Аравии за крен в сторону России

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает ответные меры на фоне решения ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти. Между тем СМИ полагают, что президент США Джо Байден теперь оказался перед "непростым выбором": продолжать попытки добиваться расположения властей Саудовской Аравии либо принять жёсткие ответные меры.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года.

Обложка ©

Pexels

Дмитрий Алексиевич

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