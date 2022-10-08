Саудовская Аравия ответила на упрёки США по добыче нефти

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр дал интервью Fox News, в котором прокомментировал претензии США из-за сокращения добычи нефти. Высокие цены на бензин в Соединённых Штатах не вина его страны, а результат нехватки американских нефтеперерабатывающих заводов, подчеркнул он.

"У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями", — сказал аль-Джубейр.