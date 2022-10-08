Названы два вида продуктов, которые вызывают усталость

Продукты с высоким содержанием химических добавок, глютена (пшеничная мука, макаронные и кондитерские изделия) и кофеина могут стать причиной постоянной усталости человека. Об этом предупредила врач – гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова. По её словам, так как чаще всего в продуктах содержится очень много всевозможных химических добавок, организм просто отравляется.

"Помимо того что человек и так постоянно устает, на него ещё и наваливается дополнительная химия. Сейчас во все продукты добавляют глютен. Очень много антибиотиков, поэтому нарушается пробиота. А это флора кишечная, которая отвечает за наше настроение. Если долго в туалет не ходить, происходит интоксикация. Постоянно хочется спать, апатия", — пояснила специалист в беседе с Ura.ru.

В свою очередь, терапевт, гастроэнтеролог, заведующая терапевтическим отделением МЦ "Клиника научной медицины" Алла Останина сообщила, что к ещё большей усталости приводит употребление энергетиков и кофеина, поэтому желательно от этого избавляться. По её словам, в результате поступления "ложной энергии" организм получает стимулирующий эффект. Это происходит за счёт высвобождения дофамина. Однако через несколько часов после всплеска можно получить ещё большую усталость, вялость, снижение трудоспособности.