"Вооружать" мобилизованных салом сочли хорошей идеей

Диетолог Марият Мухина одобрила предложение о снабжении Российской армии салом, а также рассказала о пользе этого продукта для здоровья. Этими сведениями специалист поделилась в беседе с Лайфом.

Медик пояснила, что даже пациентам, которые находятся на снижении веса, разрешают по 30–50 г сала в день. То есть сало — это уникальный продукт: несмотря на его высокую плотность (порядка 800 ккал), калорий в нём меньше, чем в растительном масле.

Также в состав сала входит арахидоновая кислота, которая повышает иммунитет. То есть, если оно засоленное, это хороший консервант, там погибают все паразиты. Поэтому инициатива по снабжению армии салом — отличная идея, заверила Мухина.