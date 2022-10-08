"Вооружать" мобилизованных салом сочли хорошей идеей
Диетолог Мухина признала сало настоящим "суперфудом" для армейцев
Диетолог Марият Мухина одобрила предложение о снабжении Российской армии салом, а также рассказала о пользе этого продукта для здоровья. Этими сведениями специалист поделилась в беседе с Лайфом.
Медик пояснила, что даже пациентам, которые находятся на снижении веса, разрешают по 30–50 г сала в день. То есть сало — это уникальный продукт: несмотря на его высокую плотность (порядка 800 ккал), калорий в нём меньше, чем в растительном масле.
Также в состав сала входит арахидоновая кислота, которая повышает иммунитет. То есть, если оно засоленное, это хороший консервант, там погибают все паразиты. Поэтому инициатива по снабжению армии салом — отличная идея, заверила Мухина.
Специалист добавила, что сало обеспечивает организм кальцием, магнием, натрием, фосфором, энергией и растворимыми витаминами. К тому же бойцам необходимы положительные эмоции, а сало — это домашняя еда, которая такие ассоциации будет вызывать.
Напомним, ранее мясной магазин "Рога и копыта" в Кургане решил креативно поощрить всех, кому пришла повестка по частичной мобилизации, и предложил давать каждому из них один килограмм сала в подарок. Запись опубликована в группе магазина во "ВКонтакте".