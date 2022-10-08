Судоходство в Керченском проливе не останавливалось
Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за ЧП на Крымском мосту
Кадры с места пожара. Обложка © vk.com / ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ
Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
"Не перекрывалось", — ответил собеседник на вопрос, повлияло ли возгорание цистерны на судоходство в проливе.
Сейчас на участке работают сотрудники дорожных служб. Как рассказали в Упрдор "Тамань", они оценивают состояние автодорожного полотна.
Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. По его информации, судоходные арки не повреждены. Сейчас автомобильное движение по мосту приостановлено.