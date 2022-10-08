Судоходство в Керченском проливе не останавливалось

Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Не перекрывалось", — ответил собеседник на вопрос, повлияло ли возгорание цистерны на судоходство в проливе.

Сейчас на участке работают сотрудники дорожных служб. Как рассказали в Упрдор "Тамань", они оценивают состояние автодорожного полотна.