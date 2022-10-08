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8 октября, 05:20
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Судоходство в Керченском проливе не останавливалось

Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за ЧП на Крымском мосту

<p>Кадры с места пожара. Обложка © vk.com /<a href="https://vk.com/crimeabadnews" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ</a></p>

Кадры с места пожара. Обложка © vk.com / ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ

Судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Не перекрывалось", — ответил собеседник на вопрос, повлияло ли возгорание цистерны на судоходство в проливе.

Сейчас на участке работают сотрудники дорожных служб. Как рассказали в Упрдор "Тамань", они оценивают состояние автодорожного полотна.

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на Крымском мосту

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на Крымском мосту

Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. По его информации, судоходные арки не повреждены. Сейчас автомобильное движение по мосту приостановлено.

Оксана Попова

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