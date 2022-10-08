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8 октября, 05:46
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Власти Крыма готовят запуск паромной переправы после пожара на Крымском мосту

<p>Очевидцы выкладывают кадры, как один из пролётов рухнул в воду. Обложка © vk.com / <a href="https://vk.com/crimeabadnews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ</a></p>

Очевидцы выкладывают кадры, как один из пролётов рухнул в воду. Обложка © vk.com / ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ

Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено. Как сообщил ТАСС врио министра транспорта региона Николай Лукашенко, готовится запуск паромной переправы через пролив.

"Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы", — сказал он и призвал воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Судоходство в Керченском проливе не останавливалось

Судоходство в Керченском проливе не останавливалось

Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. По его информации, судоходные арки не повреждены. Сейчас автомобильное движение по мосту приостановлено. Лайф публиковал видео пожара.

Оксана Попова

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