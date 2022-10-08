Власти Крыма готовят запуск паромной переправы после пожара на Крымском мосту

Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено. Как сообщил ТАСС врио министра транспорта региона Николай Лукашенко, готовится запуск паромной переправы через пролив.

"Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы", — сказал он и призвал воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.