Власти Крыма готовят запуск паромной переправы после пожара на Крымском мосту
Очевидцы выкладывают кадры, как один из пролётов рухнул в воду. Обложка © vk.com / ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ
Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено. Как сообщил ТАСС врио министра транспорта региона Николай Лукашенко, готовится запуск паромной переправы через пролив.
"Ограничено движение по автомобильной и железнодорожной частям. Ведутся работы по возможному запуску паромной переправы", — сказал он и призвал воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.
Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. По его информации, судоходные арки не повреждены. Сейчас автомобильное движение по мосту приостановлено. Лайф публиковал видео пожара.