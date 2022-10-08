Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
Президент страны Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с пожаром на Крымском мосту. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", — сказал он.
Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. Автомобильное движение по мосту приостановлено. По официальным данным, на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти Крыма уже готовят запуск паромной переправы после ЧП на Крымском мосту. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Лайф также публиковал видео пожара.
ТАСС / АР / Gavriil Grigorov