Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту

Президент страны Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с пожаром на Крымском мосту. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", — сказал он.