Разрушительное пламя и темнота: Взрыв и обрушение части Крымского моста попали на видео

Момент подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту и обрушение части сооружения попали на видео. Кадры опубликованы в телеграм-канале "Крыминформ".

На кадрах видно, как грузовик по правой полосе движется в сторону Керчи. Рядом легковой автомобиль. Внезапно грузовая машина взрывается с невероятной силой — огненное пламя охватывает весь участок, поглощая автомобили и накрывая их чёрным густым дымом с пеплом. По словам очевидцев, пожар было видно даже издалека.