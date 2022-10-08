Разрушительное пламя и темнота: Взрыв и обрушение части Крымского моста попали на видео
Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту попал на видео
Момент подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту и обрушение части сооружения попали на видео. Кадры опубликованы в телеграм-канале "Крыминформ".
Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту попал на видео. Видео © t.me / Крыминформ
На кадрах видно, как грузовик по правой полосе движется в сторону Керчи. Рядом легковой автомобиль. Внезапно грузовая машина взрывается с невероятной силой — огненное пламя охватывает весь участок, поглощая автомобили и накрывая их чёрным густым дымом с пеплом. По словам очевидцев, пожар было видно даже издалека.
Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. Автомобильное движение по мосту приостановлено. По официальным данным, на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста.
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Кадр из видео / t.me / Крыминформ