Рогов оставил координаты центров принятия решений в Киеве в ответ на подрыв Крымского моста
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о причастности Украины к взрыву на Крымском мосту. В ответ он опубликовал координаты центров принятия решений в Киеве и добавил, что УГИЛ должно быть уничтожено.
"Крымский мост взорван. Обе ветки — автомобильная и железнодорожная — перерезаны. <...> И, пока уточняется информация о пострадавших и разрушениях, просто оставлю здесь три адреса с координатами... Террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено!" — написал он в своём телеграм-канале.
— г. Киев, ул. Банковая, 11 (координаты 50.444464, 30.528975);
— г. Киев, ул. Владимирская, 33 (координаты 50.450768, 30.515680);
— г. Киев, ул. Электриков, 33 (координаты 50.474129, 30.528275).
Напомним: сегодня на одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом. Автомобильное движение по мосту было приостановлено. Как заявили в НАК, на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти Крыма сообщили о подготовке запуска паромной переправы после ЧП. По предварительным данным, пострадавших нет. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео пожара.
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ТАСС / Алёна Попова