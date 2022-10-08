Рогов оставил координаты центров принятия решений в Киеве в ответ на подрыв Крымского моста

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о причастности Украины к взрыву на Крымском мосту. В ответ он опубликовал координаты центров принятия решений в Киеве и добавил, что УГИЛ должно быть уничтожено.

"Крымский мост взорван. Обе ветки — автомобильная и железнодорожная — перерезаны. <...> И, пока уточняется информация о пострадавших и разрушениях, просто оставлю здесь три адреса с координатами... Террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено!" — написал он в своём телеграм-канале.