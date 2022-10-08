НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 07:26
3137

Открытое горение на Крымском мосту ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на участке Крымского моста, где в результате подрыва грузовика произошло возгорание топливных цистерн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников экстренных служб.

"На данный момент можно говорить о ликвидации открытого горения. Сейчас ведётся дотушивание", — говорится в сообщении.

Разрушительное пламя и темнота: Взрыв и обрушение части Крымского моста попали на видео

Разрушительное пламя и темнота: Взрыв и обрушение части Крымского моста попали на видео

Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. Автомобильное движение по мосту приостановлено. По официальным данным, на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста.

Обложка ©

ТАСС / Алёна Попова

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров