Открытое горение на Крымском мосту ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на участке Крымского моста, где в результате подрыва грузовика произошло возгорание топливных цистерн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сотрудников экстренных служб.
"На данный момент можно говорить о ликвидации открытого горения. Сейчас ведётся дотушивание", — говорится в сообщении.
Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. Автомобильное движение по мосту приостановлено. По официальным данным, на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста.
ТАСС / Алёна Попова