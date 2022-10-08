ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины
Последняя линия связи, соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины", — сообщил он РИА "Новости".
По его словам, повреждения получила Днепровская линия электропередачи мощностью 750 кВ, теперь станция автоматически перешла на работу дизельных генераторов. Украина сознательно наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС, добавил Рогов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти хотели превратить Запорожскую АЭС в "грязную ядерную бомбу". Так она объяснила постоянные обстрелы станции со стороны ВСУ. А глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил о начале регламентных работ по перезапуску двух энергоблоков ЗАЭС — пятого и шестого. Он подчеркнул, что ремонтные работы ведутся постоянно, чтобы устранить все последствия украинских атак.
ТАСС / Сергей Мальгавко