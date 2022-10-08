ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины

Последняя линия связи, соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины", — сообщил он РИА "Новости".

По его словам, повреждения получила Днепровская линия электропередачи мощностью 750 кВ, теперь станция автоматически перешла на работу дизельных генераторов. Украина сознательно наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС, добавил Рогов.