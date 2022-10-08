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Регион
Опубликовано 8 октября 2022, 07:24
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ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины

Последняя линия связи, соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины", — сообщил он РИА "Новости".

По его словам, повреждения получила Днепровская линия электропередачи мощностью 750 кВ, теперь станция автоматически перешла на работу дизельных генераторов. Украина сознательно наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС, добавил Рогов.

Назначен глава российской компании по управлению Запорожской АЭС
Назначен глава российской компании по управлению Запорожской АЭС

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти хотели превратить Запорожскую АЭС в "грязную ядерную бомбу". Так она объяснила постоянные обстрелы станции со стороны ВСУ. А глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил о начале регламентных работ по перезапуску двух энергоблоков ЗАЭС — пятого и шестого. Он подчеркнул, что ремонтные работы ведутся постоянно, чтобы устранить все последствия украинских атак.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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