Почему ВСУ бросили Красный Лиман и рвутся к Херсону Несмотря на перспективы прибытия подкрепления ВС РФ, украинская армия может готовить крупный прорыв к Херсону. Для чего это нужно и как Россия будет отражать удар — в материале Лайфа. 183189 183189 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Ceng Shou Yi / NurPhoto

Последние новости с фронта на Украине

Анализ боевых действий в Донбассе и на юге показывает, что Киев бросает всё больше ресурсов — технику и людей — для подготовки нового мощного и, возможно, последнего удара в южной части зоны проведения СВО. Активнее всего Украина стягивает резервы на Херсонское и Запорожское направления.

Эксперты отмечают, что все контрудары ВСУ организовываются по схеме НАТО. Сначала в ход идут разведка и мобильные группы, цель которых поиск слабых мест в обороне для последующего окружения. Украинской армии почти никогда не удаются окружения. Примером тому являются события под Красным Лиманом и Давыдовым Бродом, где украинская армия пыталась закрепиться и развить успех, но не смогла этого сделать. При атаке на позиции ВС РФ в этих населённых пунктах противник понёс большие потери, а российские военные организовали перегруппировку сил.

Фактически Армией России и союзниками были оставлены те пункты, которые не имеют значения с точки зрения развития наступления. Линия обороны перенесена на новые рубежи, фронт постепенно выравнивается. По некоторым данным, на юге ВС РФ разместятся на рубеже Костромка – Борозенское – Мыловое, что позволит избежать образования окружения и стабилизирует линию фронта.

Бердянск на карте Украины

Фото © Getty Images / Klein / Anadolu Agency

Среди возможных вариантов нового удара ВСУ указывают Бердянск и Херсон (Новая Каховка). Причём в Херсонской области они могут попытаться разделить группировку ВС РФ и взять в окружение союзные силы, а Бердянск для Киева — что-то вроде "гола престижа": бессмысленная с военной точки зрения, но необходимая в медийном поле победа "любой ценой". В футболе так называют гол, который забивает команда, которая уже долгое время терпит поражение. Ведь в каком-то смысле история с Красным Лиманом если не обесценена заявлением министра обороны ФРГ, то уж точно приправлена не так, как этого хотели в Киеве. Решающий удар, для которого были стянуты огромные резервы, не стал очевидной победой ВСУ, зато обернулся большими потерями и необходимостью дополнительно усиливать украинские войска.

Бердянск для Киева — одна из незаживающих ран. Город перешёл под контроль России ещё в самом начале спецоперации. Как и всё Запорожье в целом, благодаря недавно прошедшим референдумам это уже российская территория. Недавно председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил разместить в Бердянске военно-морскую базу России. Вскоре вся местная военная инфраструктура — военный аэродром под Мелитополем, военные полигоны и порт — могут перейти в ведение Минобороны РФ.

Азовское море снова стало внутренним морем России, и это очень не нравится власти Украины. Если почитать украинские телеграм-каналы и сводки СМИ, некоторые спят и видят, что Бердянск возвращается под контроль Киева. По мнению некоторых экспертов, получив Бердянск, ВСУ могут перехватить логистическую инициативу, а также одержать информационную победу, о которой они давно мечтают. Есть предположение, что это может дать Украине козырь на возможных переговорах.

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Подготовку к броску в Херсонскую область ВСУ сопровождают большим количеством фейков о якобы подбитой российской технике. Они же категорически отрицают, что на Криворожском и Херсонском направлениях украинская армия теряет сотни единиц техники каждую неделю. Реальное положение дел таково, что каждый съезд с асфальтированной дороги (коих в регионе за время независимости появилось немного) оборачивается для украинских сил большими потерями.

Вполне возможно, что наступление на Бердянск начнётся в ближайшие дни, но провести наступление текущей конфигурацией войск невозможно. ВСУ не помогла даже многомесячная мобилизация: сил на юге по-прежнему мало для полноценного наступления, а дефицит западной техники ощущается всё сильнее. Для этого и стягиваются вся имеющаяся западная техника и резервы под Запорожьем. Как с этим вяжется активизация действий ВСУ на Донецком направлении?

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Эксперты считают, что для отвлечения внимания от юга серьёзный удар может быть нанесён в Донбассе по Макеевке, Горловке или линии Кременная – Сватово. Однако основное внимание украинского Генштаба при этом всё равно сосредоточено на южном направлении. По одному из сценариев, противник может попытаться пробить оборону сбоку и попытаться организовать коридор к Новой Каховке. С учётом того что город окружён степями, возможность в несколько этапов подтянуть тяжёлую технику появится у ВСУ только после крупного прорыва.

— Запорожская линия боевого соприкосновения курируется британцами. Ни одного действия военного характера, тем более ключевого, не происходит без одобрения британцев или без их команды. Ниже по статусу идут, как ни странно, американцы, затем канадцы, поляки, выходцы с Западной Украины, в том числе изо Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, и потом запорожцы, — заявил Владимир Рогов.

Он также отметил, что в Запорожской области представлены боевики из тридцати с лишним стран. Только поляков насчитываются тысячи.

Не стоит забывать, что в прошлом году там завершилось строительство военного городка по стандартам НАТО. Всё проходило под эгидой Госдепартамента США. Мариуполь, Бердянск и Одесса были частью одной большой инфраструктуры, используемой по натовским образцам. США вложили в этот район немалые деньги: только на строительство базы в Бердянске Госдепом было потрачено около пяти миллионов долларов. Это были опорные базы НАТО, и сейчас всё, кроме разве что Одессы, для НАТО потеряно. Морская база альянса в Бердянске, позволявшая натовцам шпионить за российскими кораблями, была уничтожена в самом начале СВО, а позднее под контроль был взят весь район.

Фото © ТАСС / АР / Andrii Marienko

И дело не только в расширении НАТО, но и в определённых обязательствах Киева. По некоторым данным, в 2014 году США начали вкладываться в военно-морскую инфраструктуру Украины в обмен на возможность использования местной газотранспортной системы, в частности компании Chevron. Следуя этой логике, у Киева, которому выбирать не приходится, больше экономических причин, чем политических, чтобы попытаться отбить Бердянск.

В случае успеха на Запорожском направлении Киев, скорее всего, смог бы не только давить на партнёров, но и с новой силой требовать инвестиций. Донбасс в этом случае может и подождать, тем более что, как пишут некоторые аналитики, от него в Киеве могут окончательно отказаться в случае падения Краматорска и Славянска.

Что происходит в Бердянске сегодня

4 октября в Бердянске был обезврежен украинский диверсант-наводчик, который занимался корректировкой огня.

Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEI ILNITSKY

— Во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы получили информацию о том, что в одном из домов скрывается подозрительный мужчина. Полицейские проверили указанный адрес и установили, что мужчина является военнослужащим ВСУ, готовым к выполнению в Запорожской области диверсий, терактов, к наведению и корректировке огня, — сообщили в пресс-службе ГУВД по Запорожской области.

Как сообщают военные аналитики, удар на Бердянском направлении может стать наиболее масштабным. С учётом особенностей рельефа противник рассчитывает на блицкриг с массовым применением авиации, которую до этого берегли, и огневой поддержки РСЗО. Это пока неподтверждённая информация, но нужно быть готовыми ко всему. Вполне возможно, что Киев сменил информационную тактику и отказался от широкого анонсирования своих намерений, предпочитая действовать уже после того, как всё произойдёт.

Сегодня Бердянск находится под защитой Росгвардии, Армии России и союзных сил.

— Со всей уверенностью заявляю, что Бердянск, как и все освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей, надёжно защищён союзными силами РФ, Донецкой и Луганской народных республик. Все руководители остаются на местах, никто никуда не уехал и не планирует этого делать, — отмечал ещё в середине прошлого месяца глава Администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко.

В сентябре в Запорожской области была усилена линия обороны. Скорее всего, сейчас речь идёт о трёх-четырёх, а где-то даже о шести рубежах.

— Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление. Линия обороны усилена. Увеличены резервы, — отмечал ранее Владимир Рогов. Где-то через две недели туда подтянутся свежие силы, и, скорее всего, в Киеве об этом знают, поэтому и могут предпринять нечто экстраординарное.

Ранее также поступала информация, что Киев готовит масштабную диверсию ВСУ с подрывом дамбы в Кривом Роге. Целью этой акции может стать затопление Энергодара — города, в котором расположена Запорожская АЭС. Отмечалось, что последние три недели СБУ собирала информацию о защитных системах АЭС в случае неконтролируемого сброса воды на каскаде ГЭС (Кременчугская, Среднеднепровская и ДнепроГЭС). Одна из целей — дестабилизировать обстановку в регионе и под шумок взять под контроль ЗАЭС.

Фото © ТАСС / АР / Francisco Seco Успеют ли ВСУ нанести удар по Херсонской области? 0 Могут попробовать Не успеют Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев