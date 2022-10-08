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8 октября, 09:06

Захарова заявила о террористической сущности Киева из-за реакции на подрыв Крымского моста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подрыв Крымского моста. По её словам, реакция украинской стороны на ЧП свидетельствует о "террористической сущности" Киева.

"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Стал известен маршрут грузовика со взрывчаткой, который взорвался на Крымском мосту

Стал известен маршрут грузовика со взрывчаткой, который взорвался на Крымском мосту

Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер

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