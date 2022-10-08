Захарова заявила о террористической сущности Киева из-за реакции на подрыв Крымского моста
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подрыв Крымского моста. По её словам, реакция украинской стороны на ЧП свидетельствует о "террористической сущности" Киева.
"Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ