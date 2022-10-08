Хуснуллин вылетает в Крым для осмотра повреждений моста
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который назначен главой правительственной комиссии по ликвидации последствий подрыва на Крымском мосту, вылетает к месту ЧП. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
"В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу", — написал политик.
Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи со случившимся, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
ТАСС / Сергей Мальгавко