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8 октября, 09:04

Хуснуллин вылетает в Крым для осмотра повреждений моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который назначен главой правительственной комиссии по ликвидации последствий подрыва на Крымском мосту, вылетает к месту ЧП. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу",написал политик.

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Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи со случившимся, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми

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