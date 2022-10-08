Футболист "Динамо" Сазонов попал в сферу интересов "Лацио"
Римский "Лацио" заинтересован в трансфере защитника московского "Динамо" Сабы Сазонова. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий к итальянскому клубу.
"Сазонов был в списках спортивного департамента "Лацио", но от его кандидатуры пока отказались из-за лимита на легионеров в Италии", — отметил источник.
Ранее стало известно, что 20-летний Саба Сазонов отказался от приглашения в молодёжную сборную России по футболу и решил выступать за Грузию. Защитник вырос в Санкт-Петербурге, однако имеет грузинское гражданство.
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