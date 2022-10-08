Футболист "Динамо" Сазонов попал в сферу интересов "Лацио"

Римский "Лацио" заинтересован в трансфере защитника московского "Динамо" Сабы Сазонова. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий к итальянскому клубу.

"Сазонов был в списках спортивного департамента "Лацио", но от его кандидатуры пока отказались из-за лимита на легионеров в Италии", — отметил источник.