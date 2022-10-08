Лайф узнал предварительную сумму ущерба от взрыва на Крымском мосту
Союз страховщиков оценил Лайфу ущерб от взрыва на Крымском мосту в 500 млн рублей
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает ущерб от подрыва автомобиля на Крымском мосту примерно в 500 миллионов рублей. Об этом Лайфу рассказали в ВСС.
"Пока около 500 миллионов рублей", — сказал собеседник Лайфа в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста.
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