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8 октября, 08:40

В Крым и Херсонщину могут начать поставлять товары через Донбасс

Херсонщина обеспечена продуктами, несмотря на приостановку движения по Крымскому мосту

Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов не исключил возможности переориентации поставок товаров в регион и Крым через Донбасс в связи с подрывом Керченского моста.

Он заверил, что будет сделано всё возможное для создания необходимых условий. А также добавил, что жители Херсонской области обеспечены продуктами, несмотря на приостановку движения по Крымскому мосту.

"У нас всё нормально в Херсонской области, всё обеспечено. Самое главное, мы не создаём панику никакую. Будем дальше смотреть, как будет логистика работать", — цитирует его ТАСС.

Что Россия может предпринять в ответ на удар по Крымскому мосту

Что Россия может предпринять в ответ на удар по Крымскому мосту

Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 миллионов рублей. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер

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