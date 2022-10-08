В Крым и Херсонщину могут начать поставлять товары через Донбасс
Херсонщина обеспечена продуктами, несмотря на приостановку движения по Крымскому мосту
Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов не исключил возможности переориентации поставок товаров в регион и Крым через Донбасс в связи с подрывом Керченского моста.
Он заверил, что будет сделано всё возможное для создания необходимых условий. А также добавил, что жители Херсонской области обеспечены продуктами, несмотря на приостановку движения по Крымскому мосту.
"У нас всё нормально в Херсонской области, всё обеспечено. Самое главное, мы не создаём панику никакую. Будем дальше смотреть, как будет логистика работать", — цитирует его ТАСС.
Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 миллионов рублей. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва.
ТАСС / Сергей Мальгавко