В Крым и Херсонщину могут начать поставлять товары через Донбасс

Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов не исключил возможности переориентации поставок товаров в регион и Крым через Донбасс в связи с подрывом Керченского моста.

Он заверил, что будет сделано всё возможное для создания необходимых условий. А также добавил, что жители Херсонской области обеспечены продуктами, несмотря на приостановку движения по Крымскому мосту.