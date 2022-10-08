Лайф снял трёхкилометровую пробку из машин у Керченской паромной переправы

Первый паром начал переход через Керченский пролив, к выходу готовятся ещё три судна. Как узнал Лайф, тем временем там скопилась внушительная пробка из автомобилей.

По предварительным данным, сейчас очередь на паромы растянулась примерно на три километра. Но так как работа переправы уже возобновлена, через некоторое время пробки, вероятно, уже не будет.