НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 08:32

Лайф снял трёхкилометровую пробку из машин у Керченской паромной переправы

Первый паром начал переход через Керченский пролив, к выходу готовятся ещё три судна. Как узнал Лайф, тем временем там скопилась внушительная пробка из автомобилей.

Очередь из машин на Керченскую паромную переправу. Видео © LIFE

По предварительным данным, сейчас очередь на паромы растянулась примерно на три километра. Но так как работа переправы уже возобновлена, через некоторое время пробки, вероятно, уже не будет.

В Совфеде призвали усилить безопасность в Крыму после подрыва моста

В Совфеде призвали усилить безопасность в Крыму после подрыва моста

Напомним: сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Ущерб оценили примерно в 500 миллионов рублей. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на ЧП заявил, что это только "начало".

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров