Лайф снял трёхкилометровую пробку из машин у Керченской паромной переправы
Первый паром начал переход через Керченский пролив, к выходу готовятся ещё три судна. Как узнал Лайф, тем временем там скопилась внушительная пробка из автомобилей.
Очередь из машин на Керченскую паромную переправу. Видео © LIFE
По предварительным данным, сейчас очередь на паромы растянулась примерно на три километра. Но так как работа переправы уже возобновлена, через некоторое время пробки, вероятно, уже не будет.
Напомним: сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Ущерб оценили примерно в 500 миллионов рублей. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на ЧП заявил, что это только "начало".
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