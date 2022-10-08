ВСУ обстреляли село в Белгородской области, ранена 16-летняя девушка

ВСУ нанесли удар по селу Бирюч в Белгородской области, в результате чего, предварительно, пострадала 16-летняя девушка. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным, ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место. О последствиях на земле данные уточняются. Более подробную информацию дам позже", — написал он в телеграм-канале.