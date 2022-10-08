ВСУ обстреляли село в Белгородской области, ранена 16-летняя девушка
Глава Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Бирюч
ВСУ нанесли удар по селу Бирюч в Белгородской области, в результате чего, предварительно, пострадала 16-летняя девушка. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным, ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место. О последствиях на земле данные уточняются. Более подробную информацию дам позже", — написал он в телеграм-канале.
Накануне сообщалось, что украинские войска весь день обстреливают село Щетиновка в Белгородской области. Жители села, по словам властей региона, находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Один человек получил ранение.
ТАСС / Дмитрий Бойков