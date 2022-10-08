На автозаправках в Керчи выстроились огромные очереди после подрыва Крымского моста

В Керчи выстроились огромные очереди на автозаправках после того, как сегодня утром был подорван грузовой автомобиль на Крымском мосту. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые в городе.

По словам нашего источника, уже половина заправок не работает, а к тем, что открыты, стоят длинные очереди из машин. Водитель проезжает одну за другой заправочную станцию, но ситуация везде повторяется.