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8 октября, 07:41

На автозаправках в Керчи выстроились огромные очереди после подрыва Крымского моста

Лайф снял огромные очереди на автозаправках в Керчи после подрыва Крымского моста

В Керчи выстроились огромные очереди на автозаправках после того, как сегодня утром был подорван грузовой автомобиль на Крымском мосту. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые в городе.

В Керчи — очереди к заправкам. Видео © LIFE

По словам нашего источника, уже половина заправок не работает, а к тем, что открыты, стоят длинные очереди из машин. Водитель проезжает одну за другой заправочную станцию, но ситуация везде повторяется.

Разрушительное пламя и темнота: Взрыв и обрушение части Крымского моста попали на видео

Разрушительное пламя и темнота: Взрыв и обрушение части Крымского моста попали на видео

Напомним: сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. Автомобильное движение по мосту приостановлено. По официальным данным, на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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